Доллар встретит весну уверенным ростом

Решение американских властей повлияет на колебания курсов валют

Рубль оправился от сильного шока, вызванного внесением в Конгресс законопроекта об ужесточении экономических ограничений против России. Курс стабилизировался, но расслабляться рано: на следующей неделе судьба санкций прояснится, и при неблагоприятном раскладе стоимость российской валюты вновь может обвалиться.



Пока что на валютном рынке продолжается коррекция после падения рубля на прошлой неделе. На волне позитивных факторов "россиянин" вчера немного укрепил свои позиции. По итогам торговой сессии доллар подешевел на 6 копеек, до 65,57 рубля, евро опустился на 16 копеек, до 74,31 рубля, сообщается на сайте Московской биржи.

Основными факторами поддержки для рубля стали повышение цен на углеводороды, хорошие макроэкономические данные и налоговый период.

"Нефть торгуется вблизи максимумов с начала года, бюджет остается профицитным, а платежный баланс – положительным. Соответственно, достаточно высокая доходность рубля продолжает привлекать инвесторов, которые обеспечивают повышенным спросом аукционы Минфина по продаже облигаций федерального займа",

– заявил в интервью "Российской газете" ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Поддержку ценам на нефть оказало ослабление ожиданий роста предложения этого сырья на рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы, отмечает "Прайм". Впрочем, уже сегодня утром черное золото вновь упало в цене на данных о рекордно высокой добыче в США. Стоимость барреля марки Brent упала до $66,91.

Опасность введения санкций по-прежнему представляет риск для рубля. Однако рынок, похоже, уже не верит в наиболее "суровые" санкции. На следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России, который "будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США", указала главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

Эксперты сходятся во мнении, что потенциал укрепления российской валюты сейчас ограничен. Поэтому в ближайшую неделю она, скорее всего, останется в диапазоне 65-67 рублей за $1.