Доллар и евро резко обвалились

Курс российской валюты штурмует новые высоты

Над рублем продолжает маячить угроза введения новых антироссийских санкций, однако это не мешает ему использовать любую возможность для укрепления собственных позиций. Повышение нефтяных котировок придало нацвалюте необходимый импульс, который поспособствовал росту стоимости рубля.



В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 25 февраля, доллар США снизился в цене на 19 коп. (по состоянию на 13:32 мск), до 65,2 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Курс евро уменьшился на 5 коп., до 74,04 руб., притом что ранее во время биржевой сессии он опускался ниже 74 рублей. Это произошло впервые за две недели.

Эксперты называют главным фактором поддержки рублевого курса рост цен на нефть и продолжение налогового периода. Угрозу ужесточения ограничительных мер в отношении российской экономики инвесторы пока игнорируют.

"Рубль дорожает вопреки санкциям. Укрепление рубля связано с ростом цены на нефть (баррель Brent поднялся выше $67), налоговым периодом и растущим запасом ликвидности у банков. На неделе не публикуется важной статистики, которая сильно повлияет на рубль, ожидаю, что курс USD/RUB будет в диапазоне 65-66,5",

– заявил в интервью "Прайму" начальник управления ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.





Позитивная для российской валюты тенденция может продолжиться в марте. По мнению эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, нефтяные котировки "нацелены взять непростой уровень $70 за баррель – впервые с ноября прошлого года".

"Второй важный фактор поддержки – снижение рисков получения Россией молниеносных болезненных реальных санкций, которые могли бы нанести существенный урон экономике или финансовому сектору РФ. Однако такие санкции предусматривает голосование в обеих палатах парламента США, который, по факту, сейчас всецело поглощен межпартийными разборками и "войной со стеной плача имени Дональда Трампа". В общем, как говорится, "им не до нас", – приводит мнение специалиста "Российская газета".

Рожанковский также указал на "растущий интерес международных капиталов к развивающимся рынкам". С начала года в страны с развивающимися экономиками чистый приток через биржевые фонды составил $16 миллиардов. Из этой суммы, по оценкам эксперта, примерно $1-1,5 млрд пришлись на нашу страну. "Такого притока мы не видели года три. Отсюда и дополнительные факторы – слагаемые расчетов по рублю", – резюмировал он.

В начале весны, по его словам, отечественная валюта закрепится в диапазоне 65-66 руб. за $1 и 74-75,8 руб. за 1 евро.