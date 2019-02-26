Россиянам посоветовали скупать доллары

"Зеленые" помогут гражданам защититься от резких курсовых колебаний

Полоса стабильности, в которой в последнее время находится российская валюта, может закончиться в любой момент. Из-за оттока капитала и прочих внешних негативных факторов волатильность рубля повысится. Любая новость может привести к обвалу или резкому укреплению нацвалюты. В этой ситуации эксперты советуют распределить сбережения по разным валютам, отдав предпочтение надежным денежным единицам.



В ситуации, когда мировая экономика может скатиться в рецессию, имеет смысл увеличить вложения в доллары США и швейцарские франки, заявил в интервью РБК главный экономист BCS Global Markes Владимир Тихомиров. По его словам, в ситуации нестабильности евро и китайский юань, не говоря уже о рубле, "могут оказаться под заметным давлением".

"Чтобы избежать негативного влияния колебаний курса рубля, частным инвесторам лучше переводить часть сбережений в валюту. В ближайшие несколько месяцев текущие уровни будут весьма привлекательны для покупки валюты за рубли. Российская валюта довольно резко укрепилась в предыдущие полтора месяца, и сейчас риски снижения перевешивают потенциал роста",

– заявил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

При этом аналитики советуют россиянам не пытаться в период курсовых колебаний заработать на валютных операциях. Нужно сосредоточить усилия на том, чтобы не дать сбережениям обесцениться. Попытки получить дополнительный доход, скорее всего, не дадут положительного результата, а то и вовсе обернутся потерями.

"Для частного инвестора на валютном рынке самым рациональным остается принцип валютной диверсификации, а попытка заработать на спекулятивных операциях для частных лиц в большинстве случаев не приносит большой ценности", – предупредил главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

А старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб предлагает россиянам не играть с валютой, а для сохранности сбережений воспользоваться банковскими депозитами. Можно разделить сбережения поровну между рублем, долларом и евро и хранить их на соответствующих депозитах, посоветовал эксперт. Кроме того, следует присмотреться к акциям и облигациям.

Специалисты единодушны в том, что в ближайшее время резкие колебания рублевого курса более чем вероятны: его могут вызвать два основных фактора – быстрый обвал цен на нефть ниже $55-58 за баррель марки Brent и вступление в силу болезненных финансовых санкций против нашей страны. Кроме того, не стоит забывать, что рубль является валютой страны с развивающейся экономикой, и тенденции на глобальных рынках неизбежно будут оказывать влияние на курс. Однако повторения ситуации конца 2014 г. не ожидается.

Тем временем рубль, похоже, сумел окончательно оправиться от шока, вызванного новостями о внесении в Сенат США на прошлой неделе законопроекта о новых санкциях против РФ. Сейчас колебания российской валюты незначительны. Вчера она немного укреплялась, а в ходе сегодняшних торгов слегка опускается в цене, отмечает "Свободная пресса". К 12:13 мск доллар США подорожал на 11 коп., до 65,6 руб., а евро набрал 8 коп., поднявшись до 74,49 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.