Курс рубля обрушится из-за санкций

Российская валюта продолжает оставаться во власти новостей из-за рубежа. Самую большую угрозу для стабильности рубля представляет возможное ужесточение санкций против РФ со стороны американских властей. Эксперты предупреждают, что при жестком сценарии евро и доллар резко вырастут по отношению к "россиянину".



Накануне на Московской бирже рубль долго играл с иностранными валютами на равных, но к вечеру сдал позиции. По итогам торгов доллар вырос в цене на 21 копейку, до 65,7 рубля, а евро подорожал на 43 копейки, до 74,84 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Специалисты высоко оценивают вероятность введения санкций против облигаций федерального займа, которые для участников фондового рынка являются самым лакомым российским активом.

"Если будут введены ограничения, касающиеся российских гособлигаций, меры против крупных банков или ограничения на операции с валютой, это приведет к значительному падению рубля. В моменте реакция может быть очень острой: доллар способен достичь и 70, и 80 рублей, а евро подскочить до 80-90 рублей",

– заявил в интервью "Российской газете" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

В то же время экономист предупреждает, что валютные курсы едва ли долго продержатся на таком уровне. "Постепенно котировки вернутся к более разумным отметкам, так как запас прочности российской экономики и финансовой системы, в том числе ее автономность, являются достаточными, чтобы не допустить сильной и продолжительной девальвации рубля", – указал он.

При этом если санкции окажутся относительно мягкими, то есть не затронут ключевых для российской экономики сфер, то рубль даже может вырасти в цене по сравнению с теперешними значениями. Дело в том, что сейчас из-за высоких санкционных рисков он сильно недооценен (инвесторы боятся вкладывать деньги в российские бумаги, а потому они торгуются дешевле их реальной стоимости), и, если участники рынка поймут, что опасность миновала, спрос на облигации резко поднимется, а за ним и курс рубля. В этом случае доллар способен опуститься в район 58-62 рублей, а евро – к уровню 70 рублей.

По мнению экспертов, скорее всего, будет реализован третий, промежуточный сценарий: санкции будут достаточно жесткими, но коснутся лишь какой-то одной области российской экономики. "Данные меры не приведут к существенному ухудшению общих финансового-экономических условий в России. В этом случае первая эмоциональная реакция способна вызвать кратковременный рост доллара до 70 рублей, а евро – до 80 рублей, после чего пара USD/RUB вернется в текущий диапазон 65-67 рублей в течение нескольких месяцев", – заключил Бабин.

В любом случае, санкции – это вопрос среднесрочной перспективы. Перед вступлением в силу законопроект должен пройти ряд формальных процедур, в том числе одобрение профильными комитетами и обеими палатами Конгресса США, так что процесс завершится не ранее чем через несколько месяцев. Вероятно, к лету фактор санкционной неопределенность сойдет на нет, и рубль опять будет зависеть от нефтяных котировок и состояния развивающихся рынков.