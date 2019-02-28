Курс доллара взлетит в марте

Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США

Динамика колебаний рублевого курса в ближайшие недели будет напрямую зависеть от того, как будет развиваться история с введением против нашей страны новых ограничительных мер. Эксперты полагают, что российскую валюту ждет заметное ослабление.



В ходе торгов на Московской бирже в среду, 27 февраля, рубль практически не изменил своих позиций по отношению к доллару и евро. Американская валюта подорожала на 9 копеек, до 65,79 рубля, а европейская опустилась в цене на 7 копеек, до 74,77 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Публикация на сайте Конгресса США текста законопроекта о введении дополнительных санкций для сдерживания "кремлевской агрессии" должна была заметно ослабить рубль. Однако будущие ограничения оказались не такими уж страшными для российской экономики, рынок их уже заранее учел, к тому же поддержку "россиянину" оказали растущие нефтяные котировки.

Эксперты отмечают, что черное золото подорожало до $65 за баррель марки Brent из-за ожиданий участников рынка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК. Кроме того, доллар в целом дешевеет к мировым валютам на заявлениях главы Федеральной резервной системы США о смягчении монетарной политики (это сделает долларовые ценные бумаги менее доходными, а значит, и менее привлекательными для инвесторов), передает "Прайм".

В марте санкционная тема останется для рубля ключевым фактором неопределенности, говорит директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Хуже всего для рубля то, что "адские" санкции в качестве одной из мер предполагают введение запрета на сделки с новым суверенным долгом РФ со сроком погашения свыше 14 дней.

"Принятие этого законопроекта не приведет к массовому оттоку капитала на российском фондовом рынке, но доля иностранных инвесторов в очередной раз снизится. Это приведет к продажам рублевой ликвидности и покупкам долларовой",

– приводит слова эксперта "Российская газета".

С Кочергиным соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, в будет отрезан от факторов поддержки в виде продолжения роста нефтяных цен, торговых компромиссов между США и Китаем, а также прочих факторов рыночного оптимизма.

Специалист не исключает, что в первый месяц весны курс российской валюты рискует опуститься ниже 67 рублей за $1. Если Конгресс окажется скорым на расправу и не будет затягивать принятие санкционного законопроекта, рубль уже в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 67,5-68,5 рубля за $1.