Курс доллара подорожает

В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям

Первый весенний месяц приготовил для рубля немало тяжелых испытаний. На него будет оказывать колоссальное давление вероятность введения новых ограничений против российской экономики со стороны властей США. Спасти "россиянина" могут нефтяные котировки и политические противоречия в самих Соединенных Штатах.



Рубль проводил зиму некоторым снижением курса к основным иностранным валютам. В ходе торгов на Московской бирже 28 февраля доллар США вырос на 12 копеек, до 65,91 рубля. Евро подорожал на 23 копейки и окончил сессию на отметке 75 рублей ровно, сообщается на сайте биржи.

Санкционное давление задало тренд на снижение стоимости российской валюты в последнюю неделю февраля, и март в этом смысле от него ничем отличаться не будет, считают опрошенные "Утро.ру" эксперты.

"В ближайшие месяцы общая повестка, которая оказывает прямое влияние на курс рубля, не поменяется. Основная причина для беспокойства – это геополитическая угроза со стороны США. Конгресс подготовил уже несколько законопроектов, способных серьезно осложнить перспективы российской валюты",

– заявил аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

При этом специалист напомнил, что санкционные угрозы не всегда оканчиваются принятием соответствующих законов, как это случилось осенью 2018 года. Поэтому в нынешнем году рынок гораздо спокойнее реагирует на санкционную риторику, чем в прошлом. К тому же введение ограничительных мер против российских банков и облигаций федерального займа не поддерживает Минфин США, отмечая, что подобные меры бьют и по западным инвесторам. В их интересах, к примеру, в январе отменили санкции против российских компаний Rusal и En+.

"Дополнительную поддержку рублю оказывают цены на нефть. Несмотря на активный рост добычи в США, странам-участникам соглашения в рамках договора ОПЕК+ удается поддерживать темпы по сокращению производства, необходимые для баланса на рынке. Наконец, инфляция после рывка в начале года стабилизируется в диапазоне, который обозначил целевым для себя ЦБ РФ, то есть пока не является угрозой для стабильности", – отметил Кравчук.

По его словам, в начале весны доллар будет торговаться в пределах 64,5-67 рублей. Достичь нижней границы удастся в том случае, если "геополитическое давление не будет нарастать".

Директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин в интервью "Утро.ру" также отметил, что "курс доллара к рублю в марте в большей степени будет определяться динамикой котировок на рынке нефти и санкционной риторикой".

"Санкционная риторика остается фактором неопределенности… Безусловно, принятие этого законопроекта (о дополнительных санкциях в отношении РФ. – Прим. "Утро.ру") не приведет к массовому оттоку капитала на российском фондовом рынке, но доля иностранных инвесторов в очередной раз снизится, что придет к продажам рублевой ликвидности и покупкам долларовой", – указал аналитик.

Он полагает, что при введении антироссийских санкций доллар достигнет . уровня 67,5-68,5 рубля. При этом "влияние курса на внутренние цены будет отсрочено по времени, поскольку ритейлеры уже заключили контракты на поставки продукции на I квартал".

Что касается более отдаленной перспективы, то в ближайшие два года рубль может обесцениться на 15-20% по сравнению с нынешними значениями, считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

"Будут скачки на нефть, неожиданности на энергетическом рынке и в сфере геополитики. США могут пойти на введение дополнительных санкций, которые сегодня никто даже не обсуждает. В такой обстановке возможны скачки курса рубля до 80 рублей за $1. А в случае очень серьезного обострения борьбы с Западом и проседания нефти, курс легко может преодолеть и эту планку", – заявил эксперт в интервью "Свободной прессе".