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Доллар взлетит этой весной

Фото: www.globallookpress.com
Санкции толкают курс американской валюты вверх

На валютном рынке наблюдается некоторое затишье. На умеренно позитивном фоне рубль растет в цене к основным мировым валютам. Однако совсем скоро все может в корне измениться: в марте и апреле риски ослабления российской валюты заметно вырастут.

Сегодняшние торги на Московской бирже открылись укреплением рубля. По состоянию на 10:04 мск доллар упал в цене на 17 коп., до 65,77 руб., а евро ослабился на 14 коп., до 74,74 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Эксперты полагают, что "россиянин" растет в цене в преддверии недельных аукционов Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые намечены на 6 марта. Предыдущие аукционы 27 февраля завершились рекордными с 2014 г. размещениями бумаг. Ожидается, что и на этот раз инвесторы продемонстрируют не меньший интерес к ОФЗ.

 Фото: pixabay.com 

Увеличение аппетита инвесторов к риску объясняется надеждами на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем. Если страны договорятся о прекращении торговых войн, для всей глобальной экономики это станет позитивным сигналом, и в такой ситуации основная группа рисковых активов (к которым относятся и российские облигации) получит солидную поддержку, указал в интервью "Прайму" главный аналитики "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

Другим фактором поддержки для российской валюты станет рост нефтяных котировок до отметок выше $66 за баррель марки Brent. Черное золото дорожает благодаря сокращению запасов сырой нефти в США, передает "Российская газета". В связи с этим опрошенные изданием аналитики считают, что стоимость доллара на этой неделе будет колебаться в диапазоне 65-66,8 рубля.

Основная опасность для устойчивости рубля, естественно, исходит со стороны санкционной повестки. Угроза усиления ограничений в отношении российской экономики не дает рублю расправить плечи. Вместе с тем соответствующий законопроект будет обсуждаться достаточно долго, потому негативное влияние на курс рубля санкции, скорее всего, окажут не раньше второй половины марта – начала апреля. Если же из Вашингтона поступят сигналы о смягчении возможных ограничений, для рубля это станет позитивом.

Кроме того, в марте и апреле предстоят выплаты по внешнему долгу, составляющие $16,4 млрд, что также может ослабить рубль. Ранее эксперты говорили, что негативные факторы могут обрушить российскую валюту до 75-80 руб. за $1, однако вероятность такого сценария крайне мала.

Андрей ФИЛАТОВ
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