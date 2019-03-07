Доллар вырастет после длинных выходных

Курс рубля пока стабилен, но после праздников все изменится

На российскую валюту воздействуют разнонаправленные факторы, поэтому в настоящий момент ее колебания минимальны. На следующей неделе на повестке дня вновь может оказаться санкционная тема, что негативно скажется на "деревянном".



Последние на этой неделе торги на Московской бирже протекают довольно спокойно. В начале сессии доллар вырос на несколько копеек и преодолел отметку 66 рублей, однако вскоре вновь опустился ниже этого уровня. По данным на 10:29 мск, американская валюта набрала 2 копейки по сравнению со вчерашним уровнем закрытия и стоила ровно 66 рублей. Евро тем временем вырос на 3 копейки, до 74,61 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Эксперты называют предпраздничный четверг временем затишья, когда трейдеры начинают закрывать свои позиции перед длинными выходными. Поэтому вечерние статистические данные из США уже никак не повлияют на курсы валют.

"Пока же рубль будут продолжать поддерживать два важных фактора. Во-первых, это ситуация на отечественном долговом рынке. Объем спроса на облигации федерального займа на очередном аукционе в среду составил 46,84 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 8,4% годовых, по средневзвешенной цене – 8,38% годовых",



– приводит "Российская газета" слова эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского.

Другим фактором поддержки является налоговый период. Компании начинают "запасаться рублями, в том числе, и путем продажи валюты на бирже – это традиционно важный фактор валютных рублевых прогнозов", отметил аналитик.

На стороне российской валюты играет и повышение нефтяных котировок. Цены растут на фоне уменьшения поставок сырья из Венесуэлы из-за американских санкций, а также сокращения добычи странами ОПЕК+. Сегодня утром стоимость барреля нефти марки Brent выросла до $66,27, передает "Прайм".

На следующей неделе на первый план вновь может выйти вопрос о возможном ужесточении санкций в отношении российской экономики. Возможно, сенат приступит к рассмотрению законопроекта о дополнительных ограничениях в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Курс рубля будет по-прежнему находиться в диапазоне 65,5-67 рублей за доллар. Немного сдвигаем диапазон изменения вверх и вширь ввиду нарастания геополитических рисков", ­– заключил Рожанковский.