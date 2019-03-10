Покупайте валюту: доллар подскочит до 80 рублей

Рубль рухнет через пару недель

Эксперты предрекают российской валюте мрачное будущее. Доллар подскочит до 70 рублей уже этой весной. Дальнейшие прогнозы также не обнадеживают.

Несмотря на то, что рубль пока отыгрывает падение в конце прошлого года, радоваться не стоит. Экономисты считают, что стабильность "деревянного" будет недолгой. Сейчас самое время покупать доллары. Положение российской валюты остается шатким на фоне санкций.

"В прошлом году, когда вопрос санкций оказывался в повестке, доллар тут же дорожал в среднем на пять рублей",

– заявил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в беседе с "URA.RU".

Доллар превысит отметку в 70 рублей, как только в Конгрессе США начнут рассматривать ограничительные меры в отношении России.

При этом ситуация может развиваться и по более жесткому сценарию. В случае, если санкции введут в полном объеме, американская валюта может подорожать и до 80 рублей к концу года, отметил Николаев. Речь идет о запрете на покупку российского госдолга и ограничениях в банковском секторе.