Доллар обвалится при одном условии

Если худшие опасения по санкциям не подтвердятся, курс рубля стремительно вырастет

Российская валюта в ближайшие пару недель будет традиционно находится под сильным влиянием разнонаправленных факторов. Если позитив окажется сильнее, рублю вполне по силам нанести сокрушительный удар по американской валюте.



Первая после длинных выходных торговая сессия на Московской бирже открылась ростом евро и падением доллара. По состоянию на 11:08 мск "американец" просел аж на 28 копеек, снизившись до 66 рублей ровно. Европейская валюта тем временем подросла в цене на 10 копеек и замерла на отметке 74,24 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Самым простым объяснение подорожания рубля к доллару может служить повышение нефтяных котировок. Стоимость нефти сегодня утром выросла на 0,5%, до $66,06 за баррель по марке Brent. Это происходит благодаря коррекции (в ходе торгов пятницы падение цен на сырье достигало 3% из-за усилившихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики) и на фоне сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+, передает "Прайм".





Неделя может сложиться благополучно для рубля, если нефть продолжит дорожать. Другим позитивным фактором станет налоговый период, который наступит в конце текущей недели. Чтобы заплатить налог на прибыль предприятий, экспортеры будут использовать возможность зафиксировать валютную выручку в рублях при малейшей попытке роста доллара, заявил в беседе с "Российской газетой" директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Дополнительную поддержку "россиянину" также может оказать спрос на рублевый суверенный долг. Банк России намекнул на смягчение денежно-кредитной политики в 2019 г., поэтому инвесторы устремятся скупать бумаги, пока их доходность держится на высоком уровне.

Помешать беззаботному существованию рубля могут увеличение объемов покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В марте он составит 310 млрд рублей. Для сравнения, в феврале ведомство закупило всего 194 млрд рублей. И, конечно же, главным ограничительным фактором для укрепления рубля опять станут геополитические риски.

Если санкции окажутся достаточно мягкими, у российской валюты есть отличный шанс укрепиться до 64-65 рублей за $1, считает Тимошенко. С ним не согласен аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. По его словам, курс российской валюты останется на отметках около 66 рублей за доллар как минимум до заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 22 марта.