Доллар резко взлетит в апреле

Запаса прочности рублю хватит на пару недель

Российская валюта находится в полосе стабильности. Позитивные факторы оказывают на нее более сильное влияние, чем возможные негативные новости. Однако такая ситуация продлится лишь до конца этого месяца. Затем в дело вновь вступят жесткие геополитические факторы.



На сегодняшних торгах на Московской бирже рубль растет в цене к основным мировым валютам. По состоянию на 12:11 мск доллар США подешевел на 9 копеек, до 65,55 рубля. Евро опустился на 5 копеек, до 74,01 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

По словам аналитиков, на курсовую динамику в ближайшие дни могут повлиять итоги заседаний по вопросам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка России, отмечает "Российская газета".

Заседание российского регулятора состоится в пятницу, 22 марта. Многое будет зависеть не только от решений по ставке, но и от тона риторики представителей Центробанка. В заявлениях эксперты попытаются прочитать дальнейшую траекторию монетарной политики. Инвесторы ждут в целом консервативной риторики. Но не слишком благоприятные макроэкономические данные (касающиеся, прежде всего, ускорения инфляции) могут привести к тому, что регулятор намекнет на возвращение к циклу снижения ключевой ставки к концу этого года.

Что касается решений ФРС по ставке, которые будут озвучены двумя днями ранее, они будут важны прежде всего для валют развивающихся стран. Рынок в целом не сомневается в сохранении ставки и мягкой риторики регулятора в США, убежден заместитель генерального директора "Газпромбанк – управление активами" Евгений Романов. В случае существенного расхождения реальных заявлений ФРС и рыночных ожиданий может последовать значительная переоценка рисков

"Подобное развитие событий может позитивно сказаться на спросе нерезидентов на ОФЗ и, как следствие, оказать поддержку национальной валюте",

– заявил Евгений Романов.

С этим мнением согласен и главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович. Если ФРС даст понять, что она готова снизить объемы своего баланса, аппетит к риску у крупных игроков только усилится. Это окажет заметную поддержку рублю.

Продолжение роста нефтяных цен и ограниченное давления на рубль со стороны рыночных закупок валюты в условиях сезонно высокого профицита счета текущих операций, "скорее всего, позволят рублю оставаться условно инертным к негативному воздействию", отмечает Покатович. В ближайшие недели, по его мнению, курс доллара останется в пределах 65,5-66,5 рубля.

Однако не стоит забывать о том, что запасов прочности российской валюты в условиях постоянной санкционной эскалации может хватить лишь до начала апреля. Затем геополитические риски в отношении рубля возобладают. Это приведет к резкому ослаблению рубля. Чем более жесткими окажутся новые ограничения, принятые Конгрессом США, тем сильнее просядет российская валюта.