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Евро упал рекордно низко

Фото: www.globallookpress.com
Курс европейской валюты резко упал несмотря на новые антироссийские санкции

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные "Московской биржи".

По состоянию на 16:47 мск евро потерял 34 копейки и опустился до отметки ниже 73 рублей. В последний раз "европеец" так низко падал в июле 2018 года, отмечает РИА ФАН. Доллар потерял сразу 48 копеек по сравнению с предыдущем днем на момент закрытия торгов.

Экономисты в беседе с "Интерфаксом" связали рост курса рубля с мягкостью нового пакета санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе и присоединения Крыма. США, Евросоюз и Канада ограничились всего лишь расширением списка лиц, подверженных ограничительным мерам. Кроме того, отечественной валюте помогло то, что российские экспортеры готовятся к налоговому периоду, в течение которого общие платежи должны составить порядка 1,8-2,6 трлн рублей.

Рубль полностью вернул себе позиции, утраченные в августе прошлого года, когда стало известно о подготовке американским конгрессом так называемых "адских санкций" против энергетического и финансового секторов РФ, а также против госдолга страны.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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