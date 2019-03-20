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Время менять: доллар подешевеет на несколько дней

Фото: www.globallookpress.com
Упав до психологической отметки в 63 рубля, "зеленый" начнет отыгрываться

Тем, кто запланировал путешествие в дальние страны, где принимается американская валюта, – прямая дорога в обменные пункты. Ведь ближайшие дни – самое выгодное время для покупки "зеленого", так как он демонстрирует снижение по отношению к рублю.

Аналитики даже прогнозируют минимальную стоимость – меньше 63 руб. за один доллар. Правда, стоит поторопиться, поскольку данная тенденция продлится не слишком долго.

Сегодня, 20 марта, обе мировые валюты сначала упали в цене на торгах Московской биржи: "американец" – до 64,23 руб., "европеец" – до 72,89 руб., затем отыграли буквально по несколько копеек. Завтра официальный курс валют будет ниже обозначенной ранее планки.

Доллар лишится трех копеек, потери евро составят в два раза больше. Таким образом, курс валют, установленный ЦБ, будет равен 64,2803 руб. и 72,9389 руб. соответственно.

Впрочем, по мнению экспертов, рано списывать рубль со счетов. Он может удержать позицию на фоне налоговой и валютной выручки, а также притока иностранных денег, полагает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.  

"Все эти факторы продолжат действовать до конца марта (одновременно нивелируя влияние рекордных покупок валюты Центробанком), поэтому у рубля сохраняется некоторая возможность укрепиться на отметке 63,8 руб./долл.", 

– пояснил он в интервью "Свободной прессе".

Однако ситуация может в корне измениться. Обвал рубля, по словам эксперта, могут спровоцировать рекордная закупка валюты, снижение цены на нефть, а также санкции, которые являются самым непостоянным фактором в этой цепи. 

Ксения АНДРЕЕВА
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