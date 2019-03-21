Доллар рухнул в пропасть

Курс рубля растет благодаря действиям Федрезерва США

Рублевые котировки стабильно растут к основным мировым валютам. Все говорит о том, что "россиянин" будет укрепляться и дальше и может достигнуть отметки 62 руб. за доллар.



На Московской бирже доллар и евро сегодня заметно ослабились к российской валюте. По состоянию на 13:38 мск "зеленый" просел на 10 коп., опустившись до 63,77 рубля. Евро подешевел на 23 коп., до 72,63 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Последний раз дешевле 64 руб. доллар стоил в августе прошлого года.

К ослаблению доллара привело решение Федеральной резервной системы США не повышать ключевую ставку до конца года, хотя в декабре 2018 г. на текущий год анонсировалось два повышения. Свое решение американские чиновники объяснили тем, что экономика страны замедлилась сильнее, чем ожидали, передает НТВ.

Сохранение ключевой ставки США на уровне 2,25-2,5% означает, что у игроков будет больше дешевых денег, а американские ценные бумаги снизят доходность. Это уже привело к тому, что у инвесторов резко вырос аппетит к риску. Они охотно вкладываются в инструменты стран с развивающейся экономикой, в том числе в рублевые облигации.

"Размещение российским Минфином трех выпусков ОФЗ (облигаций федерального займа) на общую сумму 73,5 млрд рублей при совокупном спросе более 100 млрд наравне с серией предыдущих размещений стало свидетельством роста глобального аппетита на рисковые активы, включая рублевые бумаги. Это оказывает серьезную поддержку курсу национальной валюты",

– заявил "Российской газете" директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Другие эксперты также связывают текущие успехи рубля с новостями из-за океана. "Доходность доллара заметно снизилась на фоне решения американского регулятора. Это усиливает привлекательность рубля, чья доходность становится одной из самых интересных в мире", – отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

При отсутствии негативных геополитических известий (вопрос о введении новых санкций против РФ пока что завис в воздухе) и стабильных ценах на нефть перед рублем открыты все дороги для дальнейшего укрепления. По мнению Максима Тимошенко, россиянин может подорожать до 63 руб. за $1, а Андрей Кочетков делает еще более смелый прогноз, называя цифру 62 руб. за доллар.

Сдерживающим фактором для рубля остаются покупки валюты в рамках реализации бюджетного правила. Однако эти операции в последнее время почти не влияют на рынок.