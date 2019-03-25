Доллар пополз вверх

Рубль сдался под натиском внешних обстоятельств

Банк России снизил официальный курс национальной валюты к доллару США. По решению регулятора завтра $1 будет стоить 64,5 рубля, что на 73 копейки выше прошлого значения. При этом стоимость 1 евро составит 72,92 рубля, что на 33 копейки ниже сегодняшнего уровня, передает "Свободная пресса".



Тем временем на Московской бирже российская валюта демонстрирует положительную динамику. По состоянию на 14:41 мск, "американец" снизился в цене на 27 копеек, до 64,39 рубля, в то время как "европеец" просел на 26 копеек, до 72,81 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Эксперты предсказывали рублю незавидную участь на фоне изменившегося не в лучшую сторону внешнего фона.

"На текущей неделе не будет наблюдаться событий, способствующих резкому укреплению рубля, как на прошлой неделе. Вероятно, на повестку дня выйдет замедление темпов экономического роста в Японии, голосование парламента Великобритании по условиям Brexit, а также развитие внешнеполитического конфликта между Турцией и США. Данные события будут способствовать снижению аппетита инвесторов к рисковым активам",

– заявил в комментарии агентству "Прайм" Константин Кочергин из банка "Восточный".

Позиции рубля ослабили и заявления представителей Банка России, из которых участники рынка сделали выводы о грядущем снижении ключевой ставки, что приведет к снижению доходности рублевых активов. По итогам пятничного заседания Центробанка ключевая ставка осталась неизменной, но риторика регулятора несколько смягчилась. "На фоне снижения прогнозов по инфляции Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году", – отмечает "Российская газета".

В будущем ситуация для рубля выровняется. Прогнозы улучшаются в свете того, что риски введения ограничений со стороны властей США постепенно лишаются наиболее сурового сценария. В прошлом году санкционная тема отняла у рубля около 10-15% стоимости. Если Конгресс откажется от жестких ограничений, курс может вернуться к значениям около 62 рублей за доллар, прогнозирует Кочетков.

"Конечно, пока еще рано пересматривать базовые прогнозы по году, но вероятность улучшения ожиданий по рублю растет, а это означает, что повышенное внимание со стороны спекулянтов ему будет обеспечено", – отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.