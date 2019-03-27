Судьбу рубля окончательно решит только Трамп

Американский лидер может воспользоваться провалом расследования его сговора с Россией в интересах Москвы

Дело о вмешательстве РФ в президентские выборы США развалилось. Спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать, что победа республиканца Дональда Трампа была достигнута с помощью "руки Кремля". Взбешенные демократы в конгрессе требуют полного отчета по делу до 2 апреля, но общий итог уже очевиден. Эта новость, несомненно, повлияет на "здоровье" рубля, вот только эксперты предупреждают: радоваться рано.



"Российское вмешательство" наряду с "делом Скрипалей" служило Вашингтону веским поводом для ввода самых жестких мер против Москвы. По словам эксперта Дмитрия Артимовича, результаты расследования Мюллера лишь показали отсутствие сговора между Трампом и Москвой, но не отсутствие вмешательства во внутренние процессы страны. Кроме того, то бессметное количество ограничений, который уже ввел Белый дом, и так хватает для создания проблем России.

"То, что Дональд Трамп одержал победу совсем не означает, что с нашей страны в скором времени снимут санкции. <…> Наличие санкций и плохие отношения с Вашингтоном пока не способствуют улучшению инвестиционного климата в России",

– прокомментировал Артимович "Утру".

Он отметил, что основная проблема российской экономики сегодня в том, что в нее не спешат вкладываться иностранные инвесторы. На отсутствие "длинных" денег, то есть долгосрочных кредитов, жаловалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Этот фактор помешает рублю воспользоваться в полной мере открывшимся окном возможностей.

"Не стоит ожидать существенного укрепления рубля в ближайшее время", – сказал эксперт.

С этим согласен управляющий партнер международной инвестиционной компании Exante Алексей Кириенко. По его словам, скорее всего, после продолжительного роста курс рубля рискует "скорректироваться", иначе говоря, откатиться назад. К тому же, не исключено, что США все-таки усилят санкционное давление, поскольку эпизоды с участием "фабрики троллей" и взломами почт членов штаба демократов считаются доказанными. Однако, тот факт, что Трамп вышел сухим из воды в этой истории, оставляет надежду на улучшения.





"Трамп может смягчить свою позицию по отношению к России, ведь теперь его непричастность к “русскому следу” доказана. Формально это можно расценивать как позитивную новость для российской валюты",

– сказал Кириенко.

Зависимость судьбы рубля от дальнейших действий американского президента отметил и Артимович. Если Трамп сдержит одно из своих предвыборных обещаний наладить отношения с Москвой, то у российской валюты вырисовывается благоприятная перспектива.