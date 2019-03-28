Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Над рублем навис большой риск резкого обрушения в течение следующего месяца. Внешние факторы окажут на него колоссальное давление, в результате чего его стоимость может опуститься на 15%.



На открытии сегодняшних торгов рублевые котировки демонстрируют минимальные колебания. К 10:11 мск доллар опустился в цене на 4 копейки, до 64,8 рубля, а евро на те же 4 копейки подорожал – до 72,94 рубля, сообщается на сайте Московской биржи.

Но в апреле рубль ждут нелегкие времена. У инвесторов постепенно снижается интерес к рисковым активам. Это объясняется тем, что Федеральная резервная система США на заседании 20 марта выразила обеспокоенность замедлением мировой и американской экономики.

"Это явный сигнал для фиксации прибыли по ранее открытым в этом году сделкам на покупку высокодоходных и рисковых активов, которые неизбежно начнут дешеветь. Все это негативно скажется на курсе рубля, поскольку наша отечественная валюта (и прочие российские активы, например, ОФЗ и акции российских корпораций) как раз и являются активами развивающихся рынков, тесно связанными с сырьем (а именно, с нефтью)",

– заявил в комментарии "Российской газете" ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский.

Факторы поддержки рубля – спрос на высокодоходные и рисковые активы, высокие цены на нефть и налоговый период в России – помогали ему держать удар с начала года. Но к концу первого квартала их влияние ослабло. Во втором квартале значимых позитивных событий для рубля не ожидается, отметил эксперт. Зато просматривается сразу три опасных риска.

Во-первых, может реализоваться угроза введения против нашей страны "адских санкций". Законопроект о них (или какая-то его часть) может быть принят в ближайшие месяцы. Если он коснется российского госдолга, инвесторы начнут выводить капитал из страны.

Во-вторых, нефть марки WTI может подешеветь до $54-55 за баррель под давлением избыточного предложения. Спрос на топливо снижается из-за снижения темпов роста мировой экономики.

В-третьих, провал американо-китайских торговых переговоров и возобновление с новой силой торговых войн приведут к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков.

Совокупное воздействие этих негативных сценариев может уронить отечественную валюту до уровней 75 рублей за доллар (это на 10 рублей больше, чем американская валюта стоит сейчас) и 77-78 рублей за евро (+5 рублей). Поэтому тем, кому в ближайшее время предстоят траты в валюте, самое время задуматься о покупке долларов.