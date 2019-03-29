"Деревянному" конец: доллар скоро начнет дорожать

Россиянам советуют бежать в обменные пункты

Курс российской валюты в ближайшее время преодолеет психологический барьер в 65 руб. за доллар. Эксперты уверены, что, достигнув этой отметки, "американец" продолжит уверенно расти дальше.

Все последнее время "зеленый" неуклонно падал, а последнее решение Федеральной резервной системы США не повышать ключевую ставку до конца года и вовсе ослабило его до отметки ниже 64 рублей. Это дало сначала экспертам повод для оптимизма: они прогнозировали дальнейшее ослабление до 62 рублей. Однако теперь экономисты сокрушенно признают – у рубля почти не осталось поддерживающих его факторов.

Во-первых, начали падать международные нефтяные котировки. Во-вторых, специалисты предрекают очень скорое падение биржевых рынков, которые ранее демонстрировали необоснованный рост. Биржевые игроки, скорее всего, начнут сбрасывать рисковые активы, в том числе валюту развивающихся стран. Тот же рубль, например, пишут "Дни.ру".

По словам старшего аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, отметка в 65,20 руб. за доллар стала "точкой невозврата" для рубля, по достижении которой можно ждать подорожания доллара до уже 69 рублей. Поэтому желающим запастись валютой для отдыха за рубежом или пополнить сбережения стоит уже сейчас идти занимать очередь в обменниках, советует эксперт.