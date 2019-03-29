Растущие доллар и евро обрушили рубль

Новость из Вашингтона ударила по российской валюте

Доллар резко вырос по отношению к рублю после того, как стало известно о готовности пакета наиболее жестких ограничительных мер против РФ.

Согласно данным о курсе на завтра доллар сперва рос на 54 копейки, а евро – на 63 копейки. Но после появления информации о новых санкциях падение рубля к иностранным валютам ускорилось до 75 копеек к каждой из них, передает "Прайм".

Ранее эксперты предрекли доллару скорый рост из-за отсутствия у рубля каких-либо поддерживающих факторов. Отмечалось, что американская валюта может в ближайшее время вырасти до 69 рублей.

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