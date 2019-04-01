Доллар обесценивается на глазах

Курс американской валюты упал из-за дорогой нефти

Рублевые котировки заметно выросли в первый день апреля. Причиной этому стали вернувшееся на рынок спокойствие после пятничной паники на слухах о скором введении "адских" санкций, а также высокие цены на углеводороды. Впереди у рубля недолгий период спокойствия и процветания.



На Московской бирже американская и европейская валюты дешевеют к рублю. По состоянию на 13:14 мск доллар потерял в цене 23 копейки, опустившись до 65,41 рубля. Евро обесценился на 17 копеек, снизившись в цене до 73,49 рубля, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Такая динамика валютных пар объясняется коррекцией после "избыточно нервной реакции на сообщения о новом пакете санкций США", заявил в интервью "Прайму" Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Но главным фактором поддержки рубля стали цены на нефть. Стоимость черного золота сегодня утром выросла на 0,9% – до $68,19 за баррель марки Brent. Причина – снижение буровой активности в США.

"За прошлую неделю число буровых вышек сократилось на восемь, а вообще понижательный тренд просматривается с декабря прошлого года. В такой ситуации резко снижается вероятность, что американский президент Дональд Трамп будет предпринимать какие-то серьезные шаги (читай – манипулирование рынком) для понижения котировок нефти. Удешевление нефти может спровоцировать еще большее закрытие действующих скважин, что приведет к сокращению добычи нефти в США со всеми вытекающими последствиями, таким как резкий рост цен на нефть в район $90-100 и рост инфляции с Штатах в район 3%",

– уверен аналитик компании "Алор-Брокер" Алексей Антонов.

По мнению эксперта, новости о санкциях могут спровоцировать кратковременное падение рубля, но серьезных проблем нашей экономике не доставят. "Российский рынок акций довольно быстро забывает про санкции. Так должно случиться и сейчас. Ничего серьезного все возможные варианты ограничений для большинства эмитентов не несут", – указал он.

Поэтому даже если Конгресс США всерьез возьмется за обсуждением очередного санкционного пакета, едва ли это приведет к долговременному и бесповоротному удешевлению рубля.