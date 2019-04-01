Поражение отечественной валюты растянется во времени

Вечная схватка "зеленого" с "деревянным" закончится нескоро. Одно из своих поражений последний потерпит в 2036 году.

Тогда за один доллар нужно будет отдать 75,2 руб., говорится в бюджетном прогнозе РФ, подготовленном Минфином и рассчитанным на 7 лет вперед. В документе прописан базовый сценарий, исходя из которого ясно, что через год, в 2021-м, стоимость американской валюты достигнет 64-х руб.

Спустя 3 года она прибавит еще 4 рубля. К 2030-му деньгам США чуть-чуть не хватит, чтобы достичь отметки в 73 руб. И наконец в 2036-м "зеленый" преодолеет черту в 75 руб. В среднем же в ближайшие пять лет он будет торговаться на уровне 65,1 руб. Дальше – больше.