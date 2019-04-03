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Доллар резко упадет

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
Курс российской валюты отреагировал на фальшивую новость о санкциях за Скрипалей

Американская валюта снизится в цене после кратковременного всплеска, вызванного сообщением о скором введении новых ограничительных мер против РФ. Однако эта информация не подтвердилась, и теперь доллар вернется на свой законный уровень.

Сегодняшние торги на Московской бирже открылись постепенным ростом рублевых котировок. К 10:07 мск российская валюта выросла в цене на 15 копеек к доллару и на 8 – к евро. В результате стоимость американской валюты опустилась до 65,15 рубля, единой европейской – до 73,09 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть. Сегодня утром черное золото поднялось в цене на 0,6%, до $69,77 за баррель марки Brent. Рынки с оптимизмом реагируют на продолжающееся сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках соответствующего соглашения, достигнутого в конце 2018 года. Закручивание нефтяного вентиля помогает ослабить опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке, отмечает "Прайм".

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Другим фактором, играющим против доллара, является ситуация с санкциями по "делу Скрипалей". В прошлую пятницу, 29 марта, появилось сообщение о том, что Конгресс США вот-вот утвердит новый пакет антироссийских ограничений, которые затронут государственный долг РФ. Однако это оказалось фейком, сообщает "Российская газета".

Рубль также укрепляется благодаря наступлению очередного налогового периода и удачному размещению облигаций федерального займа Министерством финансов РФ.

"На данный момент обозначенная сумма в 44 млрд рублей, если она останется без изменения, вызовет кратную переподписку, учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру и стабильность рубля с начала года. Это приведет к очень комфортным параметрам размещения и окажет дополнительное стабилизирующее влияние на рубль",

– указал эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

По его словам, к концу текущей недели рубль в паре с долларом имеет все шансы вернуться к уровню 65 и даже немного ниже, "особенно учитывая то, что обстоятельства, вызвавшие его прорыв к отметке 66, оказались, как уже было сказано, фейковыми".

Андрей ФИЛАТОВ
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