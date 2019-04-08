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Курс доллара резко взлетит

Фото: Ведомости/ТАСС
Рубль не устоит перед санкционным давлением

Вероятность возобновления дискуссий о новом пакете антироссийских санкций приведет к плавному ослаблению национальной валюты. Если же санкционный фактор постепенно сойдет на нет, то к сезону отпусков падение рубля может быть отыграно.

Сегодня утром торги на Московской бирже открылись ростом "деревянного" к доллару и евро. Однако затем тренд развернулся на 180 градусов. По состоянию на 11:20 мск американская валюта подорожала на 6 коп., до 65,4 руб., а единая европейская выросла в цене на 14 коп., до 73,44 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

В последние дни геополитический фактор вновь стал основополагающим для рубля. Он реагирует на новости из-за океана довольно сдержанно, но две тревожные тенденции продолжат оказывать на российскую валюту негативное влияние.

"Во-первых, США планомерно возвращают санкционную тематику в актуальный новостной фон по России после нескольких месяцев затишья. Во-вторых, представители США продолжают зондировать настроения рынков: в новейшем из предложенных законопроектов мы видим очередной виток усиления жесткости давления (в частности, в нем названы конкретные банки, которые могут попасть под ограничения)",

заявил "Российской газете" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Фото: pixabay.com

Когда вопрос о санкциях будет официально включен в повестку заседаний американского Сената, это приведет к резкому обвалу российской валюты до 68 руб. за 1 доллар. Правда, на этой неделе верхняя граница составит 66,5 руб. даже при неблагоприятном развитии событий. По словам Покатовича, жесткость позиции США по санкциям будет определяться в том числе ситуацией в Венесуэле: Запад обвиняет Москву чуть ли не во вводе войск в Боливарианскую Республику.

Ситуация вполне может успокоиться к концу мая. Если санкционное давление не будет усиливаться, а нефтяные котировки смогут оказать рублю дополнительную поддержку, в этих условиях российская валюта может возобновить восходящую динамику, вернувшись к установленным в конце марта восьмимесячным вершинам, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

По его словам, летом диапазон колебаний доллара может установиться в границах 64-66 рублей. У евро подобные границы могут находиться на уровнях 72-74 рубля. Таким образом, валютные котировки вернутся к нынешним показателям.

Андрей ФИЛАТОВ
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