Вопреки прогнозам: доллар и евро рухнули

Отечественная валюта "переписала" сценарий аналитиков

Рубль вернул упущенные накануне копейки. Хотя ему предсказывали грандиозное падение. Реабилитацию ему пророчили ближе к лету.

Однако этот процесс уже начался. Порядка 40 копеек "деревянный" забрал у евро. У доллара он отыграл свыше половины рубля.

Так, завтра, 10 апреля, главные иностранные валюты, по данным Центробанка, будут стоить 72,9708 и 64,7766 рубля соответственно. Их потери привели к уценке бивалютной корзины. Ее стоимость упала до 68,464 руб.

Между тем месяц начался с неутешительного прогноза: рубль обрушится. Однако внутренние факторы здесь ни при чем, заверил тогда министр экономического развития Максим Орешкин, напоминает "Федерал Пресс". На курс рубля давят санкции.

Не оправдавший себя сценарий аналитиков свидетельствует лишь о том, что они тоже люди, которым свойственно ошибаться.