Доллар обвалится к концу года

Назван среднегодовой курс американской валюты

Российский рубль сохранит устойчивое равновесие, несмотря на колоссальное давление, которое оказывают на него геополитические факторы. По итогам года среднегодовой курс доллара США составит 65,1 рубля – это меньше, чем американская валюта стоит сейчас.



В данный момент рубль уверенно растет в цене к главным мировым валютам. В ходе сегодняшней сессии на Московской бирже доллар США подешевел на 25 копеек, до 64,67 рубля. Евро тем временем снизился на 22 копейки, до 72,92 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Прогнозы относительно движения валютных курсов представило Министерство экономического развития РФ, опубликовав на своем сайте доклад "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы".

В ведомстве отметили, что в первом квартале 2019 г. курс "россиянина" оказался слабее, чем предполагалось, – 66,2 рубля против ожидаемых 64,2 рубля. Однако в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций на рынок облигаций федерального займа, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики и ослабление доллара и евро.

Негативно на курс российской валюты могут повлиять ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта.

Как именно будет двигаться кривая рублевого курса и оправдается ли позитивный прогноз Минэкономразвития, пока неясно. Но определяющим месяцем для судьбы российской валюты может стать май. В апреле рубль может немного просесть в цене, но это не имеет большого значения.

"Апрель не связан с большим количеством важных событий, и даже, наоборот, здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая, которые могут стать определяющими для рубля",

– заявил в интервью "Российской газете" эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Он выделил три критически важных фактора для рубля: итоги очередного заседания Федеральной резервной системы США об изменении ключевой ставки; обсуждение ОПЕК+ деталей сделки о сокращении нефтедобычи; и возможность подписания торгового соглашения между Китаем и США. Если все эти факторы обернутся выгодной для РФ стороной, то рубль получит мощный импульс для дальнейшего роста.