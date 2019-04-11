Доллар неожиданно взлетел

Рублю не помогла даже дорожающая нефть

Курс российской валюты продолжает нервно колебаться. На рубль воздействуют позитивные факторы, однако это не способствует его укреплению. Постепенно влияние хороших новостей сойдет на нет, и тогда ситуация на валютном рынке еще больше усугубится.



Сегодня утром рубль на Московской бирже дешевеет к основным мировым валютым. По состоянию на 11:05 мск "россиянин" потерял 12 копеек к доллару и 17 копеек к евро. В результате американская валюта выросла в цене до 64,41 рубля, европейская – до 72,64 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Это вызывает удивление у экспертов, поскольку ничто не предвещает беды.

"Нефтяное ралли последних недель и оказавшиеся лишь простой формальностью разговоры о новых радикальных антироссийских санкциях со стороны США сформировали для рубля прекрасный новостной фон",

– отметил в комментарии для "Российской газеты" главный стратег компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

К этому стоит добавить рост аппетита инвесторов к риску и рекордный спрос на облигации федерального займа. Тем не менее рубль, поднявшись в цене накануне, сегодня вновь сползает вниз.

Возможно, дело в том, что инвесторы боятся того, что реализуется один или несколько из мощных факторов риска, нависших над рублем. "Их слишком много, и вероятность срабатывания хотя бы одного довольно велика… Американские законодатели устали не от санкций против России, а от их бессмысленности и требуют более решительных мер", – заявил эксперт.

По его словам, время волатильности рубля не прошло, и, даже если сейчас нацвалюта все же перейдет к росту, в середине июня стоит ожидать вероятного разворота курса вниз.