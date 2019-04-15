Покупатели иностранной валюты спешат воспользоваться благоприятной ситуацией

Российская валюта растет в цене. Ей помогают укрепляться позитивный макроэкономический фон и ожидания роста нефтяных котировок. Жители нашей страны тем не менее не верят в то, что это продлится надолго, и предпочитают переводить сбережения в иностранные денежные единицы.



Сегодня утром на Московской бирже рубль уверенно дорожает. На открытии он немного снизился в цене, но затем ситуация в корне изменилась. К 11:12 мск доллар США подешевел на 15 коп. по сравнению с уровнем открытия и установился на отметке 64,2 рубля. Евро снизился в цене на 6 коп., до 72,64 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Эксперты считают такую картину совершенно закономерной. "Есть общее понимание, что американские законопроекты по санкциям в ближайшее время вряд ли будут быстро приняты конгрессом, а это значит, что главная рублевая "пудовая гиря на ногах" немного приподнята", – пояснил в интервью "Российской газете" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Есть и другие обнадеживающие факторы.

"Среднесрочный сглаженный тренд на укрепление рубля заметен все больше и больше… Год назад, в апреле 2018 г., курс (доллара) был 58-60 (рублей). С тех пор российская экономика в части ее внешней позиции не ослабла, а, наоборот, укрепилась. У нас не вырос суверенный долг, но при этом продолжили расти золотовалютные резервы – что оказалось особенно выигрышным на фоне высоких цен на золото, которое теперь заняло долю казначейских облигаций США в их структуре",

– отметил аналитик.

На этой неделе начнется очередное заседание ОПЕК+, на котором, скорее всего, будет отмечена текущая ситуация в Ливии. Она грозит сокращением экспорта нефти из этого региона, что автоматически означает высокие шансы на уверенный рост в цене черного золота.

Несмотря на стабильность экономики и уверенное движение рублевых котировок, россияне все чаще стали отдавать предпочтение валютным сбережениям. За последние два месяца объемы валютных вкладов выросли на 4,6%, или $4,1 миллиарда. Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 миллиарда. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1%, или на 221 млрд руб., передают "Известия".

Говоря о прогнозах, специалисты считают, что по итогам 2019 г. рубль скорее ослабнет к доллару, чем укрепится. Вот поэтому россияне и предпочитают сдавать рубли и приобретать доллары и евро, отмечают эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.