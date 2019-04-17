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Доллар начал сильно "худеть"

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам советуют повременить с покупкой валюты

Курс доллара и евро в ближайшие месяцы существенно упадет, поэтому прямо сейчас идти в обменники нет смысла, уверен шеф-аналитик ГК Teletrade Петр Пушкарев.

В среду, 17 апреля, доллар начал падать по отношению к рублю, о чем свидетельствую данные Московской биржи на открытии торгов. Американская валюта опустилась ниже 64 руб. впервые с 25 марта. Евро подрос всего на 1 коп. – до 72,34 рубля. По словам Пушкарева, сейчас очень высока вероятность падения американской и европейской валют.

"Этой весной и доллар, и евро имеют неплохие шансы еще раз "похудеть" в общей сложности на полтора рубля",

отметил он в беседе с "Российской газетой".

Ни падающие нефтяные котировки, ни слабый экономический рост в данном случае не играют решающей роли. По словам эксперта, сейчас более важное значение имеет стремление иностранного капитала вкладываться в российские облигации федерального займа (ОФЗ), которые наряду с китайскими сегодня являются самыми привлекательными.

"Потоки желающих вложиться в российские облигации в ближайшие месяцы иссякнут вряд ли. А ради этого любому иностранному инвестору первым делом приходится менять свою валюту на рубли – что и оказывает стабильное давление на курс", – объяснил он.

Интерес к американским и европейским ценным бумагам снижается на фоне либеральной политики Центробанков ведущих стран, которые снижают ставки. По этой причине доллар и евро уже кажутся невыгодным и "немодным" вариантом для вложений.

Курс рубля окончательно определится по итогам аукциона долговых бумаг, выпущенных Минфином. Ведомство собирается разместить ограниченное число ОФЗ с индексируемым номиналом на 5 млрд руб., а также остаток выпущенных 7-летних и 15-летних займов с купонным доходом.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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