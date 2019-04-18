Время крепкого рубля подходит к концу

Доллар будет падать по отношению к рублю еще апрель и май, но затем с лихвой восполнит свои потери. Аналитики констатируют: российская валюта совсем скоро вступит в период, когда на нее один за другим посыплются удары.

Пока что рубль еще держится за счет размещенных долговых бумаг Минфина, которые пользуются спросом у иностранного капитала. Кроме того, для отечественных банков начался период уплаты налогов, поэтому им приходится расставаться со своими валютными запасами. И тем не менее, падение рубля – вопрос времени. По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, с началом лета рублевый курс просядет. На то есть несколько причин.

Во-первых, эксперты ожидают серьезного падения нефтяных котировок. По состоянию на 18 апреля баррель "черного золота" марки Brent стоит $71,26, но в ближайшей перспективе он может подешеветь до $55. Дело в том, что США планируют скоро завершить прокладку трубопроводов до побережья Мексиканского залива, что даст им возможность сбить цену на экспортную нефть.

Кроме того, ОПЕК может прекратить соглашение о сокращении добычи. А если его продлят, то есть вероятность, что против организации будут введены санкции со стороны США, которые трактуют соглашение о сокращении добычи как картельный сговор. Для этого в американском конгрессе уже подготовлен законопроект НОПЕК – "Закон против картелей по производству и экспорту нефти". Если санкции будут введены, то цены на нефть поползут вниз.

Во-вторых, рублю угрожает замедление роста мировой экономики, что чревато уходом иностранных инвесторов из России. Ну и опять же санкции США, которые могут ввести против госдолга РФ. По мнению ведущего аналитика компании "ФинИст" Андрея Перекальского, из-за бегства инвесторов могут рухнуть отечественный фондовый рынок и рынок долговых бумаг.

Если США все-таки введут новые антироссийские санкции, то рубль станет слишком неустойчивым. Можно ожидать взлета доллара до 70 рублей, уверена аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, передает "Газета.ру".