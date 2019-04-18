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Новый рекорд: евро полетел в пропасть

Фото: www.globallookpress.com
Отечественная валюта отыграла упущенные еще год назад позиции

Приятная новость для тех, кто в ближайшем будущем собирается в Европу. Россияне, запланировавшие путешествие, например, на майских праздниках, могут смело покупать валюту Старого Света. Сегодня, 18 апреля, евро достигал своего минимального значения. Такого низкого курса не наблюдалось почти год. Последний раз "европеец" опускался ниже 72 руб. в прошлогоднем мае.

Ранее в четверг его стоимость составляла 71,99 рубля. Правда, чуть позже он отыграл свое, свидетельствуют данные Московской биржи. 

Аналогичная валютная картина, согласно прогнозам, сохранится до завтра. Евро останется на уровне 72 рублей. Курс доллара, установленный Центробанком России на завтра, превысит 64 рубля. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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