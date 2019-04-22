Доллар упадет в цене

Рублевые котировки вырастут благодаря нефти и налогам

Российская валюта очень уверенно чувствует себя на фоне геополитического затишья. Санкционная угроза на некоторое время миновала, а потому рубль неуклонно набирает вес. Восходящее движение будет продолжаться всю неделю.



В первый день недели на Московской бирже российская валюта стремительно дорожает к ведущим мировым валютам. По состоянию на 11:11 мск, доллар подешевел на 25 копеек, до 63,81 рубля, евро упал в цене на 31 копейку, до 71,74 рубля, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Тем самым рублю уже удалось отыграть пятничное падение на 16 копеек к доллару и на 24 копейки к евро, вызванное публикацией доклада специального прокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательство России в президентские выборы в США. По мнению экспертов, у рубля имеются отличные шансы для дальнейшего укрепления.

На этой неделе в нашей стране начнется очередной налоговый период. Срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых истекает 25 апреля, налога на прибыль – 29 апреля. По мнению участников рынка, это обстоятельство будет поддерживать рубль в ближайшие дни: экспортеры начнут переводить инвалютную выручку в национальную валюту, чтобы расплатиться с государством.

Рубль также поддержат высокие цены на нефть – выше$72 за баррель марки Brent, отмечает "Эксперт".

Однако совсем скоро для российской валюты вновь может наступить полоса негатива. В США в любой момент может вновь актуализироваться угроза введения "адских" санкций против нашей страны. Если новые ограничения коснутся государственных долговых бумаг, это будет иметь для российской валюты неприятные последствия. В итоге инвесторы могут начать вывод капиталов, и курс рубля обрушится. Специалисты предупреждают, что при принятии санкционного закона доллар США может вырасти в цене до 70 рублей.