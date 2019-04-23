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Доллар пойдет вверх перед майскими праздниками

Фото: pixabay.com
Поддерживающие рубль факторы "выдохлись"

В ближайшие недели курс доллара подскочит, считает ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский. По его словам, велика вероятность, что отмечать праздники в мае россияне будут с подорожавшей валютой.

Он считает, что до конца апреля рубль будет стремиться к укреплению, но столкнется с непреодолимыми обстоятельствами. Временные факторы, благодаря которым рубль держался на уровне меньше 64 руб. за доллар, завершаются.

"Кроме того, налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает рубль, уже почти закончился. А май, как правило, для рубля не самый благоприятный месяц", – отметил эксперт в беседе с "Российской газетой".

Рубль может просесть и на фоне решения Центробанка понизить ключевую ставку. Произойдет это или нет, станет известно 26 апреля после заседания ЦБ.

"Так что на майские праздники, возможно, поедем с дорогой валютой",

– отметил Перекальский.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:22 доллар опустился до 63,77 рублей. По мнению Перекальского, в последнюю неделю до майских праздников рубль еще будет немного расти, хотя к ее концу доллар стабилизируется и, возможно, даже совсем немного укрепится. А вот дальше от американской валюты можно ждать более уверенного роста.

"Выше отметки в 66 рублей за доллар позицию на покупку можно будет смело усиливать",

– сказал эксперт.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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