Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
252 новости
На сегодняшних торгах евро опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 16:13 мск курс европейской единой валюты составляет 71,53 рубля. При этом падение продолжается.
В этом году евро так низко еще не опускался. В последний раз евро стоил так дешево в апреле 2018 года.
Ранее "Утро" писало о том, что рубль, скорее всего, начнет слабеть перед майскими праздниками.
Израильский журналист поделился шокирующим откровением
Поддерживающие рубль факторы "выдохлись"