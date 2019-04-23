Курс европейской валюты просел

На сегодняшних торгах евро опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:13 мск курс европейской единой валюты составляет 71,53 рубля. При этом падение продолжается.

В этом году евро так низко еще не опускался. В последний раз евро стоил так дешево в апреле 2018 года.

Ранее "Утро" писало о том, что рубль, скорее всего, начнет слабеть перед майскими праздниками.