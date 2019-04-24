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Доллар неизбежно взлетит

Фото: pixabay.com
Российскую валюту ослабит правительство, чтобы наполнить казну

Стабильное состояние национальной валюты не может не радовать. Но в долгосрочной перспективе рубль обречен на падение, поскольку иначе нашей экономике не выжить, считают эксперты.

Сегодня на Московской бирже рублевые котировки снижаются в рамках коррекции. По состоянию на 11:13 мск доллар США вырос в цене на 36 копеек, до 64,04 рубля, евро подорожал на 31 копейку, до 71,8 рубля, сообщается на сайте Московской биржи. В понедельник и вторник курс рубля повышался, а потому в целом состояние национальной валюты опасений не вызывает.

По мнению экспертов, прямо сейчас действительно нет поводов для тревог. Министерство экономического развития РФ прогнозирует постепенно укрепление рубля в ближайшие месяцы.

"В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро. Ожидается сокращение оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом",

говорится подготовленных Минэкономразвития материалах.

Фото: pixabay.com

В то же время аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов обращает внимание на то, что позицию МЭР не стоит расценивать как прогноз о неизбежном росте курса рубля. В ведомстве говорят лишь о факторах укрепления российской валюты, которые, безусловно, имеют место в течение нескольких следующих месяцев, но которых пока не хватит, чтобы запустить процесс укрепления рубля в течение нескольких лет и становления его в качестве свободно конвертируемой резервной валюты.

На курс валюты, по словам Антонова, сильно влияет баланс импорта и экспорта. РФ экспортирует в основном сырье и вооружение, а импортирует продукцию высоких технологий, средства производства. Поэтому наш импорт всегда будет обширным и дорогим, и, чтобы его обеспечивать, России нужен относительно недорогой экспорт, например за счет слабого рубля. Слабый рубль позволит преуспевать в экспорте, даст возможность исполнять бюджетные обязательства. Правительство в настоящий момент не в состоянии отказаться от такого макроэкономического инструмента, передает мнение аналитика "Эксперт".

Он не согласен с радужными прогнозами относительно курса рубля к доллару. Первая же девальвация закинет российскую валюту как минимум на отметку 90-100 рублей за доллар.  Поэтому Антонов советует обывателям создавать свои резервные фонды, складывая туда валюту и рубли в равном соотношении.

Андрей ФИЛАТОВ
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