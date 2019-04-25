Доллар неожиданно взлетел

Рубль крепко стоял на ногах, но не справился с плохими новостями

Российская валюта после уверенного роста в середине апреля вошла в полосу негатива. Она дешевеет второй день подряд. Эксперты связывают это с коррекцией цен на нефть и общемировыми тенденциями.



В ходе торгов на Московской бирже рубль стремительно дешевеет к основным мировым валютам. По состоянию на 12:18 мск доллар США поднялся в цене на 47 коп., до 64,79 руб., евро подорожал на 43 коп., до 72,18 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

На стороне рубля в последнее время играло отсутствие неприятных геополитических новостей, а также хорошие макроэкономические показатели. В итоге российская валюта обновила максимум девяти месяцев против доллара (63,5 руб.) и годовой максимум против евро (71,3 рубля). Тем не менее ослабление национальной валюты для экспертов не стало сюрпризом. Общее снижение аппетита к рисковым активам, отягощенное геополитикой, временно ограничивает возможности рубля для укрепления, указала аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

"Рубль слабеет в общем тренде валют развивающихся стран на фоне укрепления доллара до максимальных отметок за два года. Российская валюта, которая в первой половине недели довольно успешно сопротивлялась укреплению доллара, накануне поддалась общему негативному настрою инвесторов в отношении рисковых активов и была одним из аутсайдеров (сильнее ослабли лишь южноафриканская, бразильская и аргентинская валюты)",

– пояснила эксперт в комментарии "Прайму".

Общий негативный внешний фон был усилен возросшими геополитическими рисками после подписания указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям непризнанных донбасских республик. Важной для понимания последствий этого шага российских властей будет риторика в ходе заседания Совета безопасности ООН, которое стартует сегодня в 22:00 по Москве.

Руководитель аналитического отдела компании "Гранд Капитал" Сергей Козловский также настроен пессимистически.

"Во-первых, высока вероятность локальной коррекции нефтяных цен уже в начале мая, что скажется и на сырьевых валютах... Во-вторых, (негативное влияние окажет) сохранение вероятности усиления вербальных и невербальных интервенций со стороны российских финансовых властей. ЦБ может увеличить объем покупок (иностранных валют), а Минэкономразвития пересмотрит средний прогноз по курсу рубля", – заявил эксперт в интервью "Российской газете".

Кроме того, рубль пострадает из-за "геополитических кризисов, в которых так или иначе фигурирует Россия", считает Козловский, имея в виду Украину, Ливию и Венесуэлу.