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Судьба доллара решится 1 мая

Фото: pixabay.com
Курс рубля будет зависеть от Вашингтона

Комитет по открытым рынкам Федрезерва (ФРС) США назовет 1 мая размер процентной ставки. Аналитики полагают, что она останется на том же уровне – 2,5%. Однако взоры всех финансистов мира в этот день все равно будут прикованы к США. Пресс-конференцию планирует дать глава ФРС Джером Пауэлл, который расскажет, какую политику в отношении доллара Вашингтон намерен проводить дальше.

"От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников. Вероятно, ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление до 63 рублей, но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться до 65-66",

пояснила "Российской газете" замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

Фото: www.globallookpress.com

На курс рубля может оказать влияние также заседание нефтедобывающих стран в формате "ОПЕК+", которое состоится 19 мая в саудовской Джидде. Кроме того, после праздников Росстат должен сообщить итоги инфляции за апрель: замедление темпов или хотя бы сохранение уровня инфляции на прежнем уровне поможет укрепить рубль, считает аналитик.

В понедельник, 29 апреля, на открытии торгов на Московской бирже за доллар давали 64,7 руб., за евро – 72, 1 руб.

Николай ВИКТОРОВ
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