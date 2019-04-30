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Евро вырос перед майскими праздниками

Фото: pixabay.com
Европейская валюта превысила отметку в 72 рубля

По состоянию на вторник, 30 апреля, европейская валюта стоит 72,2024 рубля. Перед уходом на майские праздники регулятор повысил курс на 10,72 копейки. В первый день мая "европеец" вырастет до 72,3096 рубля.

На Московской бирже по состоянию на 13:28 мск за евро дают 72,2675 рубля (+18 копеек).

Доллар, наоборот, к 1 мая немного ослабнет. Курс американской валюты снизится на 6 копеек – до 64,6314 рубля.

По словам руководитель аналитической группы Центра аналитики и финансовых технологий Марка Гойхмана, если ЦБ в первую неделю мая не станет менять курсы валют, то торги на Московской бирже будут идти все первомайские выходные, кроме 1 мая. Это позволит избежать падения российского рынка и, как следствие, национальной валюты, пишет "Российская газета".

Также не стоит забывать о том, что уже завтра, 1 мая Федеральная резервная служба (ФРС) США должна утвердить ключевую процентную ставку. Эксперты рассказали, что ожидать можно как ослабления доллара до 63 рублей, так и его укрепления до 65-66 рублей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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