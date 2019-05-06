Доллар резко вырос после праздников

Рубль заметно обесценился за первые дни мая

Курс российской национальной валюты сильно снизился в понедельник, 6 мая. По отношению к доллару он уступил 70,36 коп. – до 65,335 рубля. Евро отвоевал у рубля еще больше – 80,03 коп., его официальный курс, установленный Центробанком на вторник, 7 мая, достиг 73,1099 рубля.

При этом торги на Московской бирже в понедельник после объявления решения ЦБ продолжились на других значениях. Стартовав резким ростом, стоимость доллара уже в полдень начала снижаться, пишет "Свободная пресса". К 14:00 мск американская валюта стоила 65,13 руб., единая европейская – 72,89 рубля.