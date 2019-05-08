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Курс доллара может сделать резкий скачок до 70 рублей

Фото: pixabay.com
Все зависит от Китая и США

Доллар в ближайшее время может сильно подорожать. Это произойдет, если США и Китай не положат конец торговой войне.

По мнению директора офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслава Абрамова, судьба американской и, соответственно, российской валют определится на встрече премьер-министра Китая Лю Хэ с представителями Соединенных Штатов, которая запланирована на 10 мая. 

Ожидается, что стороны окончательно урегулируют торговый конфликт. Пока этого не произошло, доллар и евро удерживают свои позиции по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе и рублю. Также твердости российской валюте не помогает нефть, котировки которой снижаются.

"В таких условиях курс доллара может укрепиться до 66,5-67 рублей, курс евро – до 74-75 рублей. Но если в ближайшее время США и Китай не решат свои торговые проблемы, это грозит вызвать волатильность на рынках, распродажу на фондовых рынках. Все это может опустить курс рубля и до 70 за доллар",

отметил эксперт в беседе с "Российской газетой".

По его словам, есть только один фактор, который пока позволяет рублю не падать, – это позитивный фон от недавнего телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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