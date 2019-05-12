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После окончания майских праздников эксперты ожидают резкий скачок доллара. Пока курс американца стабильный и удерживается на уровне 65,07, однако вскоре он пойдет в рост.
Аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что рубль ждет неприятный сюрприз в этом месяце из-за падения фондовых индексов по мере краха надежд на торговую сделку Китая и США.
"Возвращение игроков после продолжительных праздников в России может преподнести неприятный сюрприз рублю. Доллар/руб., вероятно, попробует прорваться выше 65.50. В случае успеха, курс доллара может подняться до 66 руб. уже к концу недели",
– цитирует эксперта "Свободная пресса".
При этом Купцикевич отметил, что вместе с падением рубля может упасть и спрос на нефть, что принесет дополнительные убытки для российского бюджета.
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