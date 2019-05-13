Доллар приготовился к прыжку

Российскую валюту ждет черная полоса

Пока россияне отмечали майские праздники, над национальной валютой сгустились тучи. Накопленный за первую декаду месяца внешний негатив окажет колоссальное давление на рубль, в результате чего он заметно ослабится к доллару и евро.



Вторую торговую сессию подряд рубль дешевеет по сравнению с основными мировыми валютами. В ходе первых послепраздничных торгов доллар США прибавил в цене 5 копеек, а курс евро вырос на 28 копеек. Сегодня тенденция продолжилась. К 10:53 мск на Московской бирже американская валюта поднялась на 39 копеек, до 65,47 рубля, тогда как "европеец" прибавил в цене 35 копеек и установился на уровне 73,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Взлет доллара и евро объясняется рядом факторов. Во-первых, торговый спор между Вашингтоном и Пекином вновь обострился: США решили усилить давление на соперника, повысив пошлины на китайские товары. На этом фоне инвесторы не рискуют вкладываться в активы стран с развивающейся экономикой. Из-за снижения спроса на российские долговые бумаги падает и курс рубля.

Во-вторых, "адские" санкции против РФ получили отсрочку, но это вовсе не означает, что опасность миновала. Обнародование выводов доклада спецпрокурора Мюллера об отсутствии сговора президента США Дональда Трампа с Россией не позволяли реализоваться негативному сценарию раньше. Но со временем конгрессмены все же вернутся к законопроекту об очередных ограничениях против Москвы в связи с происшествием в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Так что риски санкций остаются актуальными, и их введение возможно уже в конце лета, пишет "Эксперт".

В-третьих, негативным для рубля фактором станет в этом месяце полуторакратное увеличение скупки валюты Банком России. С 14 мая по 6 июня на эти цели будет выделено 300,5 млрд рублей, что может привести к обвалу нацвалюты.

Рублю остается надеяться на то, что хорошие новости позволят ему удержаться от сползания в пропасть. К примеру, анонсированный визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным будет восприниматься как шаг к нормализации российско-американских отношений.

В пользу рубля также будет играть сохраняющийся несмотря ни на то высокий спрос на облигации федерального займа. Именно этот фактор удержал рубль на текущих уровнях на прошлой неделе. Тем не менее, скорее всего, негатив окажется сильнее, и уже на этой неделе доллар превысит планку в 66 рублей.