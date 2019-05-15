Российская валюта вырастет вопреки мнению скептиков

Прогнозы о наступлении черной полосы для рубля не оправдались. "Деревянный" выглядит привлекательнее других валют, а значит, в скором времени его ждет заметное укрепление, говорят эксперты. Нынешнее снижение рублевых котировок носит временный характер.



На позитивные мысли аналитиков натолкнули вчерашний скачок рубля. По итогам торговой сессии российская валюта укрепилась на 46 копеек к доллару и на 70 копеек – к евро. В результате стоимость американской валюты опустилась до 64,97 рубля, единой европейской – до 72,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Инвесторы позитивно отреагировали на переговоры госсекретаря США Майка Помпео с президентом РФ Владимиром Путиным. Несмотря не отсутствие конкретных договоренностей, сам факт встречи подарил надежду на снижение напряженности в отношениях между странами.





Незначительное ослабление рубля в конце весны носит временный характер. Если в ближайшее время не будут введены новые санкции, рубль вернется к укреплению, считает заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

По его мнению, спад курса рубля "обусловлен оттоком денег из развивающихся стран". На российскую валюту давит общее настроение инвесторов, которые выходят из рисковых активов из-за обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.



"Несмотря на весь негатив, рубль может очень быстро отыграть потери, если наступит улучшение отношения инвесторов к развивающимся рынкам. Даже если пошлины (введенные властями США на китайские товары. – Прим. "Утро.ру") останутся, то российская валюта все равно будет гораздо привлекательней любых других из-за высоких цен на нефть, профицитного бюджета и высоких реальных процентных ставок",

– заявил эксперт в интервью РИА "Новости".

Пундровский полагает, что вопрос о санкциях против РФ остро может встать в том случае, если главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео не найдут компромисса по ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что с начала года рубль вырос к доллару на 7,3%. Таким образом российская валюта стала лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками. С начала мая рубль начал слабеть к основным мировым валютам, что дало экспертам основание строить прогнозы о скорой катастрофе.