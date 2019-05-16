Доллару предсказали сказочный взлет

Американская валюта заметно подорожает в этом году

Финансовые власти РФ пересмотрели в сторону понижения свой прогноз по курсу рубля на этот год. Среднегодовой курс национальной валюты составит 65,1 руб. за доллар США. Ранее в ведомстве называли цифру 63,9 руб. за доллар.



Измененный прогноз получит официальный характер. Новый предполагаемый курс предполагается внести в качестве поправок к закону "О федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов". Поправки были разработаны Министерством финансов РФ. В ведомстве отметили, что прогноз "был пересмотрен в сторону незначительного ослабления", передает RNS.

За январь-апрель этого года было зафиксировано укрепление рубля: оно составило 5,1% по сравнению со средним значением в 2018 году. Однако общее соотношение рубля к доллару "складывается несколько слабее, чем предполагалось ранее", предупредили в Минфине.

Ослабления рубля ожидают и в Министерстве экономического развития. В начале апреля представители ведомства заявили о том, что "курс рубля к доллару в среднем по 2019 г. составит 65,1 рубля". Таким образом, ожидания двух министерств экономического блока совпадают друг с другом. Ослабление национальной валюты в МЭР связали "в том числе с ожидаемым снижением цен на нефть".

В прошлом месяце правительство утвердило прогноз Министерства финансов на долгосрочный период. Он также оказался хуже, чем ожидалось ранее. Так, в 2020-2036 гг. Минфин ожидает рост ВВП до 3,1%. Дефицит федерального бюджета может вырасти до 0,7% ВВП. К этому времени доходы могут увеличиться на 20%, а расходы – на 40%. В числе ключевых рисков для доходов казны называются колебания цен на нефть и налоговые льготы, сообщал "КоммерсантЪ".

Тем временем на Московской бирже российская валюта растет третий день подряд, игнорируя прогнозы чиновников на отдаленную перспективу. К 11:30 мск курс рубля поднялся к доллару на 10 коп., до 64,55 рубля. Евро подешевел на 7 коп., до 72,38 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Укрепление рубля эксперты связывают с позитивной реакцией инвесторов на переговоры госсекретаря США Майка Помпео с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, которые состоялись в Сочи.