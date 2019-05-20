Российская валюта пойдет вниз

Прошлую неделю "американец" закончил на мажорной ноте. Эксперты говорят, что для рубля настал переломный момент. То, что помогало ему расти в предыдущие дни, отошло на второй план. Теперь доллар перейдет в контратаку и значительно вырастет в цене уже в самое ближайшее время.



Пятничные торги на Московской бирже прошли под знаком доллара и евро. Первый укрепился к рублю на 13 коп. и достиг цены 64,78 руб., второй поднялся на 2 коп., до 72,23 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Укрепление рубля подходит к концу, так как факторы, его поддерживающие, почти исчерпались, полагают аналитики, опрошенные изданием "Эксперт". На прошлой неделе позитивную динамику рублевому курсу обеспечивал высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ). Инвесторы поставили очередной рекорд по их покупке. Однако теперь эта тенденция будет ослабевать, и рубль окажется беззащитным перед лицом внешней конъюнктуры.

Торговый конфликт США и Китая набирает обороты, и эта новость негативно сказывается на валютах всех стран с развивающейся экономикой, в том числе на российском рубле. Давление на нацвалюту также будет оказывать бюджетное правило Минфина РФ. Ведомство продолжает скупать доллары в больших объемах для наполнения резервного фонда, что приводит к обесцениванию рубля.

Надеяться российская валюта может разве что на наступление налогового периода в мае, во время которого спрос на рубли резко вырастет. Кроме того, поддержку рублю окажет нефть. Мировые цены на черное золото сегодня утром выросли на 1,2% на сигналах о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении объемов нефтедобычи на второе полугодие. Соответствующее предложение на вчерашней встрече представителей картеля сделала Саудовская Аравия, передает "Прайм".

Аналитики советуют россиянам не торопиться с покупкой долларов, поскольку вероятность того, что рубль воспрянет духом, еще сохраняется.

"Рубль вполне может подрасти еще. Рынок ждет снижения ставки ЦБ и в том числе из-за этого увеличивается спрос на ОФЗ. К тому же приближается налоговый период. Поэтому покупка доллара против рубля пока опасна",

– заявил аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.