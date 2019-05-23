Доллар внезапно подскочил

Американская валюта задавила российскую в рамках коррекции

Рубль приостановил свой стремительный рост, наблюдавшийся в начале недели. Инвесторы взяли передышку, и курс немного скорректировался в сторону уменьшения. На руку "американцу" сыграла и подешевевшая нефть.



В ходе сегодняшних торгов "россиянин" постепенно сдает позиции. К 12:37 мск единица американской валюты выросла в цене на 23 коп., до 64,62 рубля. Европейская валюта подорожала на 10 коп., до 71,93 руб., свидетельствуют данные Московской биржки. Официальный курс доллара на завтра вырос до 64,49 руб. (+8 коп.), курс евро установлен на уровне 71,84 рубля (–1 коп.).

Вчера российский рынок акций закрылся недалеко от нового исторического максимума по рублевому индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС – вблизи максимума за 15 месяцев, отмечает "Прайм". Поэтому сегодня произошел закономерный откат. Кроме того, на стоимость валют повлияло снижение цен на черное золото. Нефть марки Brent сегодня подешевела на 0,9% – до $70,34 за баррель.

Эксперты ожидают, что май рубль закончит на мажорной ноте. Российская валюта остается одной из самых высокодоходных в мире. У нее нет глубоких системных проблем, отметил в интервью "Российской газете" ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Банк России удерживает ключевую ставку выше уровня инфляции, а в скором времени может снизить ее. Для инвесторов это прямой сигнал к покупке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) с целью роста их стоимости. Как отметил эксперт, это значит, что курс рубля будет расти и ему вполне по силам обновить максимумы текущего года к доллару США.

Кроме того, как подчеркнул директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, на последнюю неделю мая приходится пик налоговых выплат, повышающий спрос на рубль.

Аналитики сходятся во мнении, что к началу лета российская валюта может протестировать уровень 63,6-63,7 руб. за доллар при благоприятном внешнем фоне вкупе с высоким спросом на рынке ОФЗ. Подкосить рубль по традиции может усиление санкционной риторики.