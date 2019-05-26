Негативный июнь: доллар ждет взлет

Курс российской валюты попадет в зависимость от многих факторов

В мае рубль, несмотря на прогнозы экспертов, сумел удержаться на плаву и не сильно потерял по отношению к доллару, однако в июне все может измениться. Об этом рассказал эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

По его словам, отечественной валюте угрожают некоторые факторы. При этом ситуация для рубля скорее негативна, чем наоборот.

Главный риск представляют возможные санкции со стороны США. Из-за ограничений курс доллара может пойти вверх, передает "Российская газета".

Кроме того, на рубле может отразиться и торговая война между Вашингтоном и Пекином. Если и здесь будет принято решение о введении пошлин, то все рисковые активы получат сильнейший драйвер для снижения.

Также на курс отечественной валюты может повлиять снижение ставки со стороны Банка России и падение цен на нефть.

По прогнозу Копейкина в ближайшие недели курс рубля к доллару составит 66, а к евро 74.