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Доллару помогут санкции

Фото: pixabay.com
Рубль прочно удерживает завоеванные позиции

Начало рабочей недели показало стабильность валютных курсов по отношению к рублю. В понедельник, 27 мая, на Московской бирже в 15.00 мск за доллар давали 64,45 руб., за евро – 72,14 руб., что практически соответствует показателям пятницы, 24 мая.

По мнению аналитиков, это означает, что возможности для укрепления "россиянин" исчерпал, но в то же время, он справился с такими негативными факторами как угроза новых санкций со стороны США.

"Давно не слышно про ограничительные меры, уже скоро, в августе, год будет без введения санкций", – отметила в интервью "Эксперту" глава аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель.

Фото: pixabay.com

По мнению Френкель, если США так и не введут санкции, при сохранении текущих условий доллар останется в диапазоне 64,30-65,40 руб. до конца лета. Но если объявят ограничительные меры против РФ или, например, торговая война между США и Китаем начнет набирать обороты, курс вырастет до 66,50-67,50 руб. за доллар, полагает аналитик.

Николай ВИКТОРОВ
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