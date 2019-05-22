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До 60 рублей за литр: цены на бензин резко взлетят

Фото: www.globallookpress.com
Топливо подорожает по всей стране

Автолюбители из разных российских городов в последние дни жалуются на беспрецедентный рост цен на горючее. Всего за несколько дней стоимость бензина увеличилась на 2-3 рубля. Затормозить этот процесс будет очень сложно, предупреждают эксперты.

По данным Росстата, за неделю с 6 по 12 мая бензин подорожал в 20 крупных городах. В Кызыле цены выросли на 0,9%, а в Хабаровске – на 0,6%. Максимальный всплеск зафиксирован в Красноярске, где АИ-98 подорожал на 2,5 руб., до 50 руб. за литр, сообщает Life.ru. Это говорит о том, что скорее всего стоимость топлива в ближайшее время начнет расти и в других регионах. С июня по август подорожание может в среднем составить 2-5%.

"Не было никакой интриги в том, что бензиновая пружина рано или поздно разожмется – слишком сильным было на нее давление. Цены на дизельное топливо в последние полторы недели заметно выросли на оптовом рынке. Сработал эффект повышенного спроса в ходе сезонных полевых работ. Спрос на бензин тоже довольно высокий",

– разъяснила ситуацию старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По ее словам, основной рост цен еще впереди: обычно в год бензин дорожает на 8-20%, а в этом году цены поднялись пока только на 1,7-2%. Властям не удастся бесконечно сдерживать подорожание и уговаривать нефтяников продлевать заморозку цен. Слишком уж сильно влияют на рынок волатильные факторы.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, цены на топливо в стране продолжат рост в любом случае, поскольку "они стремятся к среднестатистическим европейским показателям, а это в районе 60 рублей за литр". К тому же спрос (а значит, и цены) повышаются искусственно.

"На фоне роста мировых нефтяных котировок отечественным нефтяным компаниям выгодно увеличивать объемы топлива на экспорт и снижать объемы поставок на внутренний рынок, чем и обуславливается дефицит топлива в стране", – отметил Гасанов.

Впрочем, не все эксперты настроены так пессимистично. Ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский полагает, что с начала года у цен на топливо сформировался устойчивый нисходящий тренд. Нынешний всплеск – лишь кратковременное явление. Значит, в июне подорожания ожидать не стоит.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что в летний сезон в РФ может образоваться дефицит топлива в связи с обязательствами нашей страны перед ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. Эксперты предположили, что это приведет к резкому росту цен на горючее.

Андрей ФИЛАТОВ
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