Россию ждет бензиновый голод

Из-за дефицита нефти на мировом рынке автомобилисты останутся без топлива

При сезонном увеличении спроса в мире возникнет острый дефицит черного золота. С таким предупреждением выступил министр энергетики РФ Александр Новак. В результате россияне столкнутся с нехваткой горючего и заметным ростом цен на бензин.



"Летом возможен дефицит, если спрос (на нефть) вырастет, как в предыдущие годы. Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита",

– приводит слова чиновника ТАСС.

Если события будут развиваться по этому сценарию, участники соглашения ОПЕК+ обязаны рассмотреть возможность восстановления добычи на очередной встрече, которая должна пройти в Вене в конце июня.

На данный момент мировые запасы нефти на 13 млн баррелей выше среднего значения за пять лет. Тем не менее о достижении баланса нужно судить лишь по итогам года. "Это во многом зависит от спроса во втором полугодии. Вы знаете – летом спрос растет, зимой падает, поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса", – пояснил министр.

Заявление министра может усугубить ситуацию с ценами на горюче-смазочные материалы. На прошлой неделе цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли сразу на 5-6%, а после выступления Новака могут вырасти еще больше. В случае возникновения реального дефицита топлива цены резко скакнут вверх в летний период.

"Ситуация очень напоминает весенний взлет цен в 2018 году. Тогда стоимость бензина на бирже с марта по июнь подскочила на 25-30%. В этом году рост за аналогичный период немного скромнее, но уже превышает 15-20%. Это значит, что внутренние условия для похожего роста розничных цен на бензин, как в 2018 г., сформированы. Единственное, что не дает реализоваться этому скачку, – соглашение нефтяников с правительством о заморозке розничных цен на топливо до 1 июля", – рассказал в интервью Life.ru главный аналитик "Центра аналитики и финансовых технологий" Антон Быков.

С таким прогнозом согласен эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский, который заметил, что за последний месяц розничные цены на бензин в столичном регионе выросли на 1-1,5 руб. за литр. "Говоря про будущее, можно точно констатировать, что цены будут расти. Они растут с 2010 г., и нет ни одной причины для остановки этого процесса", – отметил специалист.

В соответствии с условиями сделки ОПЕК+, заключенной в конце прошлого года, Россия согласилась снизить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 г., когда ежесуточное производство нефти достигло 11,4 млн баррелей. Это служит одной из причин возникновения топливного дефицита.