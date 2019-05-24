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Оплата картами приведет к росту цен

Фото: pixabay.com
Торговые сети поставили ультиматум

Цены в российских магазинах скоро резко пойдут вверх. Об этом предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Виной всему банки, которые установили слишком высокие, по мнению ритейлеров, ставки эквайринга (услугу оплаты покупки с помощью банковских карт). Но расплачиваться, как всегда, придется покупателям.

Из-за установленных тарифов на эквайринг розничные торговые сети в прошлом году лишились 7,4% прибыли. Потери 2019 г. будут еще выше – примерно 10%, пишут "Известия" со ссылкой на письмо АКОРТ. По утверждению ритейлеров, безналичный расчет обходится им в 4 раза дороже, чем прием наличных у покупателей.

Терпеть убытки торговцы не намерены. Поэтому они планируют повышать цены на товар и сокращать программы лояльности, если банки не пойдут им на уступки. Но кредитно-финансовые организации, в свою очередь, утверждают, что снижение ставки эквайринга вынудит их повышать стоимость обслуживания карт и процент по кредиткам.

В любом случае проигрывает потребитель.

Николай ВИКТОРОВ
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